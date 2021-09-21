完整接種才可入境美國 外交部：持續與美保持聯繫
美國政府宣布，11月初將全面要求外國旅客打完疫苗才可入境美國；我外交部對此表示，美國措施細節尚未定案，將持續與美方保持聯繫。
疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會表示，美國入境政策尚未定案，都還屬於各部會研商階段，所以對於美國未來會採認的疫苗名單，會密切注意，持續與外交部保持聯繫。
外交部回應，據掌握，美國擬調整入境措施的相關細節均尚未定案，外交部及駐美國代表處將持續與美方保持聯繫，並密切注意相關發展，以提供國人有關入境美國的最新資訊。
白宮20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、搭機前三天的病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息，這些措施將一體適用全球旅客。
根據美國最新政策，在新令實施後，美國以外的國家民眾若沒有打過疫苗，將無法入境，也不能像現在一樣入境美國施打新冠疫苗。至於美國認可哪些新冠疫苗，美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，任何世界衛生組織（WHO）授權的疫苗都可以，最後名單尚未敲定，可能會增加。
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