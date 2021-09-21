賴清德回顧921：經歷傷痛後的重生 台灣更安全、更強大

今天是921大地震22周年，副總統賴清德在臉書回顧台灣從浩劫中復原，經過漫長艱辛的路，他認為，防災救難的機制永遠不夠完善，但要盡力去做，才能讓國家有安全、社會有韌性、災害有準備。他也說，經歷傷痛後的重生，台灣會更安全、更強大、更溫暖。

賴清德回憶1999年那一天，一場逆斷層型地震，發生在凌晨1點47分15.9秒，芮氏規模7.3，102秒驚恐，奪走兩千多條生命，那個漫長的黑夜，在台灣人心中留下無法抹滅的傷痕，那份疼痛與警示，至今仍清晰如昔。

賴清德說，1999那一年，他剛擔任立委，當年全國之力集結災區，所有單位投入救援，國人及慈善團體捐助物資、出錢出力，搶救現場、提供庇護，也展開漫長而艱辛的重建之路。「我們不會忘記每雙溫暖幫助台灣的手，土耳其是最早往台灣出發的國際救難隊，而美國、日本、新加坡是最快抵達的救援隊，接著聯合國、俄羅斯、香港、韓、德、英、澳等國家陸續伸出援手，或派員救援、或慷慨捐助，台灣能在傷慟中重建，除了國人堅韌不屈外，國際的支持力量也提供極大的幫助。」

賴清德說，要從浩劫中復原，是條漫長艱辛的路，除了災區重建、民眾安置、後續訴訟以及保存紀念外，也改變了大家對面災害應變的態度與策略。台灣處於太平洋火環帶上，地震、颱風是共同的生活經驗，把防震防災列為教育的一環，各種演習也都每年實際操練。包括建置防災搜救部隊，提升緊急救難能量；檢討建築法規、更新地震帶資料、建立國家級警報網絡；重視精神輔導與心理諮商等措施。這些改善的作為，到現在都還在進行中，災害的樣態不斷變化，防災救難的機制永遠不夠完善，但要盡力去做，才能讓國家有安全、社會有韌性、災害有準備。

賴清德說，再回望歷史軌跡中的921，「我看見人性的溫暖、堅韌與勇敢，淚水會乾、傷痕會癒，但不會被忘記，經歷傷痛後的重生，台灣會更安全、更強大、更溫暖。」