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解讀恆大風暴 學者憂：處理不好恐拖累全球金融市場

入境美國須出示疫苗證明 在野黨批：政府沒有未雨綢繆

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
美國20日宣布將解除之前對33國的旅遊禁令，但自11月初將全面要求外國旅客入境時出示疫苗證明。圖為邁阿密機場。法新社
美國20日宣布將解除之前對33國的旅遊禁令，但自11月初將全面要求外國旅客入境時出示疫苗證明。圖為邁阿密機場。法新社

美國白宮宣布，11月初將全面要求外國旅客入境時出示疫苗證明，完整接種疫苗才可免隔離，至於認可疫苗名單尚待討論。民眾黨立委張其祿指出，我國疫苗覆蓋率仍低，政府沒有未雨綢繆，恐導致台灣無法跟上國際。

張其祿說，台灣以AZ疫苗施打為主，若AZ不符合美國認可，對台灣影響很大，且若連AZ都不被認可，高端疫苗恐更難。

他表示，疫苗本來就應依照科學基礎引進，讓人民盡速施打，政府卻沒有未雨綢繆採購，「跟國際接軌出了大問題」，應該盡速針對國外認可的疫苗加速採購，提高覆蓋率。

時代力量立委陳椒華表示，目前美國僅有核准莫德納、BNT與單劑型嬌生這三款疫苗，連AZ都不在核准名單；對於邊境防護，美國官方無論做任何決定，都應該予以尊重，但因為涉及國際交流合作，建議政府應密切與美方聯繫，掌握他們可能的政策動向，觀察後續公布的認可廠牌，及早做出因應。

AZ疫苗 時代力量

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