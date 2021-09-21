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水果遭禁只告陸不告紐西蘭挨批「雙標」 防檢局回應了

影／大陸禁止蓮霧進口 台灣人行動力挺

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
大陸傳出將禁運台灣蓮霧，高雄六龜蓮霧園的樹上還長滿套袋等待成熟的果實，果農擔心不已，希望政府能幫忙拓展其他銷售管道。記者劉學聖／攝影
大陸傳出將禁運台灣蓮霧，高雄六龜蓮霧園的樹上還長滿套袋等待成熟的果實，果農擔心不已，希望政府能幫忙拓展其他銷售管道。記者劉學聖／攝影

大陸禁運台灣蓮霧消息一出，許多民眾專程前往高雄六龜支持蓮霧農，六龜劉姓果農一早擺出600台斤蓮霧，訂購電話也接到手軟，還有不少來自台北、台中、台南以及高雄在地的民眾到場支持，盡管現場蓮霧接近中午便一掃而空，仍陸續有民眾前往詢問，熱度不減，還有人甘願在現場等候果農下午新鮮摘採的蓮霧。人一批一批進來，看著擺滿店面的蓮霧被掃空，果農感受到台灣民眾的心意與善良。

雖然蓮霧全數無法外銷，果農改由網購、宅配或擺攤的方式來消化農產，今天除宅配訂單接不完，現場更賣出約600多台斤，生意也因此增加了數倍。果農說，民眾得知禁運消息，蓮霧買氣相當踴躍，目前除了銷售自種的蓮霧，若有其他果農收成，無法銷售也願意幫忙一起銷售，希望幫所有不能外銷的蓮霧，交到國內的市場，不要因外銷而讓產業受損。

大陸傳出將禁運台灣蓮霧，看著已經成熟的果實，高雄六龜蓮霧農擔心不已。記者劉學聖／攝影
大陸傳出將禁運台灣蓮霧，看著已經成熟的果實，高雄六龜蓮霧農擔心不已。記者劉學聖／攝影
大陸禁運台灣蓮霧消息一出，不少人趁中秋連假期間，特地前往高雄六龜支持蓮霧農，農民趕工現採供民眾購買。記者劉學聖／攝影
大陸禁運台灣蓮霧消息一出，不少人趁中秋連假期間，特地前往高雄六龜支持蓮霧農，農民趕工現採供民眾購買。記者劉學聖／攝影
大陸禁運台灣蓮霧消息一出，不少人趁中秋連假期間，特地前往高雄六龜支持蓮霧農。記者劉學聖／攝影
大陸禁運台灣蓮霧消息一出，不少人趁中秋連假期間，特地前往高雄六龜支持蓮霧農。記者劉學聖／攝影
大陸傳出將禁運台灣蓮霧，高雄六龜蓮霧農擔心不已，接下來就是蓮霧成熟期，希望政府能幫忙拓展其他銷售管道。記者劉學聖／攝影
大陸傳出將禁運台灣蓮霧，高雄六龜蓮霧農擔心不已，接下來就是蓮霧成熟期，希望政府能幫忙拓展其他銷售管道。記者劉學聖／攝影
大陸禁運台灣蓮霧消息一出，不少人趁中秋連假期間，特地前往高雄六龜現場採購來支持蓮霧農。記者劉學聖／攝影
大陸禁運台灣蓮霧消息一出，不少人趁中秋連假期間，特地前往高雄六龜現場採購來支持蓮霧農。記者劉學聖／攝影
大陸傳出將禁運台灣蓮霧，高雄六龜蓮霧農擔心不已。記者劉學聖／攝影
大陸傳出將禁運台灣蓮霧，高雄六龜蓮霧農擔心不已。記者劉學聖／攝影
大陸傳出將禁運台灣蓮霧，看著成堆採收完的蓮霧，高雄六龜蓮霧農擔心不已。記者劉學聖／攝影
大陸傳出將禁運台灣蓮霧，看著成堆採收完的蓮霧，高雄六龜蓮霧農擔心不已。記者劉學聖／攝影

蓮霧 六龜 網購

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