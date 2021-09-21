影／大陸禁止蓮霧進口 台灣人行動力挺
大陸禁運台灣蓮霧消息一出，許多民眾專程前往高雄六龜支持蓮霧農，六龜劉姓果農一早擺出600台斤蓮霧，訂購電話也接到手軟，還有不少來自台北、台中、台南以及高雄在地的民眾到場支持，盡管現場蓮霧接近中午便一掃而空，仍陸續有民眾前往詢問，熱度不減，還有人甘願在現場等候果農下午新鮮摘採的蓮霧。人一批一批進來，看著擺滿店面的蓮霧被掃空，果農感受到台灣民眾的心意與善良。
雖然蓮霧全數無法外銷，果農改由網購、宅配或擺攤的方式來消化農產，今天除宅配訂單接不完，現場更賣出約600多台斤，生意也因此增加了數倍。果農說，民眾得知禁運消息，蓮霧買氣相當踴躍，目前除了銷售自種的蓮霧，若有其他果農收成，無法銷售也願意幫忙一起銷售，希望幫所有不能外銷的蓮霧，交到國內的市場，不要因外銷而讓產業受損。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言