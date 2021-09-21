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【重磅快評】塔綠班vs.不漂亮 誰說玩政治必定低俗？

聯合報 / 主筆室
立委高虹安配合網紅的演出，自承因此經歷一場盛大的網路霸凌，在這過程中她也能理解為何「塔綠班」能瞬間爆紅。圖／取自UDNTV
立委高虹安配合網紅的演出，自承因此經歷一場盛大的網路霸凌，在這過程中她也能理解為何「塔綠班」能瞬間爆紅。圖／取自UDNTV

民眾黨立委高虹安高唱「塔綠班」之歌，並唱出「綠畜」一詞，引發爭議，綠營政治人物及網紅紛紛跳出來叫板，民眾黨主席、台北市長柯文哲則以衝高網路聲量而樂不可支，一時之間綠白陣營熱鬧不已，只是政治格調玩成這樣，沒有一方是贏家。          

民眾黨立委高虹安與「宅神」朱學恒、媒體人黃暐瀚用知名廣告歌曲「綠油精」的旋律嘲諷民進黨，因歌詞出現「塔綠班」、「綠畜」字眼，引發綠營人士及支持者不滿，指她撕裂族群，有不少網友留言灌爆她的臉書，更有網紅自嘲「我就塔綠班」，並反酸高虹安「人可以長得不漂亮，但內心要美麗」，網路已不見理性討論的空間。

高虹安配合網紅的演出，自有博取網路聲量的考量，但她承認因此經歷一場盛大的網路霸凌，在這過程中她也能理解為何「塔綠班」能瞬間爆紅，並獲得社會大眾的共鳴，這也反映出民進黨的支持者過於激進，對於一句歌詞就引發眾怒情形，令她大開眼界。高的說法毋寧可視為社會一次反思的契機，只是，綠白陣營都沒把握好這次機會。    

新竹市籍的行政院政務顧問鄭宏輝第一個跳出譴責高虹安，指她說「塔綠班」、喊「綠畜」，或許不犯法，更不會被抓去關，但撕裂族群的言論，教壞囝仔大小，除了公開道歉、還應該辭職；民眾黨主席柯文哲則笑到抬頭望天，表示唱歌是小事，但經小題大作後，大家都知道「塔綠班」，他也十分感謝綠營幫高虹安衝高網路聲量。

其實綠白政治人物的動作都是政治操作，鄭宏輝志在新竹市長選舉，早把高虹安視為競爭對手，急於跳出來批鬥，不難理解其用心；柯文哲自己就是創造網路聲量的老手，高虹安激怒綠營創造網路量，也是他屢試不爽的招式，自然樂見有同志複製貼上，高虹安的聲量衝高，柯文哲豈有不笑之理？ 

不過，政壇以打油詩嘲諷對手，時有所聞，甚至不乏自家人消遣自家人的例子，例如前一陣子國民黨主席江啟臣送花給行政院，並用藏頭詩譏諷「行政院爛」，不過卻遭反酸用錯「行不由徑」、「政亂治危」的成語，綠委反批國民黨「英文不行，中文更差」、「大黨主席卻學人家玩藏頭詩這種小孩子遊戲」，但雙方均未失理性。

今年端節，臺灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發表友人傳來仿宋朝蘇軾《江城子》的詞，內容為「端午生死兩茫茫，禁返鄉，虛解盲。萬人染疫，無處話淒涼。縱使相逢應不識，罩遮面，人心慌。五漢廢言擺爛王，普篩擋，高端放。相顧無言，唯有淚千行。料得來年腸斷處，悼國觴，怨女皇」，以古諷今，游稱讀之令人拍案叫絕，稱讚作者文采，也未見綠營群起攻之，誰說政治豈有必定低俗之理？

高虹安 柯文哲 民眾黨

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