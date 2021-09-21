迎戰2022選舉 民眾黨桃園市黨部10月成軍
民眾黨揮軍桃園市2022年選戰，決定成立民眾黨桃園市黨部，民眾黨桃園區服務處主任陳品杰今天下午表示，為扎根桃園，迎戰2022選舉，桃園市黨部預定10月底成立，黨部正積極爭取地方適當人選加入，希望未來爭取藍白合作。
民眾黨秘書長謝立功本月初南下桃園探訪「試水溫」及表態有意參選桃園市長，加上民眾黨為進軍桃園，已率先在桃園、中壢區設置服務處據點，選派桃園、中壢、蘆竹及大溪復興區服務處4名主任，指派桃園市黨部副主委秦詩雁及代理主委籌備成立市黨部發展，目前積極選擇市黨部地點。
面對民眾黨點名桃園市可能提名首長候選人，桃園部分地方政壇人士直言「還要再觀察」。陳品杰表示，黨部為爭取桃園2022年選舉，成立市黨部之外，每天都會安排一些地方行程或活動，黨務初步由副主委與4區黨部服務處主任共同會商推動，並積極爭取及歡迎適合的桃園地方人士加入，未來爭取藍白合作的可能性。
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