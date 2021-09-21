迎戰2022選舉 民眾黨桃園市黨部10月成軍

民眾黨揮軍桃園市2022年選戰，決定成立民眾黨桃園市黨部，民眾黨桃園區服務處主任陳品杰今天下午表示，為扎根桃園，迎戰2022選舉，桃園市黨部預定10月底成立，黨部正積極爭取地方適當人選加入，希望未來爭取藍白合作。

民眾黨秘書長謝立功本月初南下桃園探訪「試水溫」及表態有意參選桃園市長，加上民眾黨為進軍桃園，已率先在桃園、中壢區設置服務處據點，選派桃園、中壢、蘆竹及大溪復興區服務處4名主任，指派桃園市黨部副主委秦詩雁及代理主委籌備成立市黨部發展，目前積極選擇市黨部地點。