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迎戰2022選舉 民眾黨桃園市黨部10月成軍

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
民眾黨書長謝立功（左三）率桃園市黨部主要黨務幹部「試水溫」，10月成立桃園市黨部拚明年選舉。記者曾增勳／攝影
民眾黨書長謝立功（左三）率桃園市黨部主要黨務幹部「試水溫」，10月成立桃園市黨部拚明年選舉。記者曾增勳／攝影

民眾黨揮軍桃園市2022年選戰，決定成立民眾黨桃園市黨部，民眾黨桃園區服務處主任陳品杰今天下午表示，為扎根桃園，迎戰2022選舉，桃園市黨部預定10月底成立，黨部正積極爭取地方適當人選加入，希望未來爭取藍白合作。

民眾黨秘書長謝立功本月初南下桃園探訪「試水溫」及表態有意參選桃園市長，加上民眾黨為進軍桃園，已率先在桃園、中壢區設置服務處據點，選派桃園、中壢、蘆竹及大溪復興區服務處4名主任，指派桃園市黨部副主委秦詩雁及代理主委籌備成立市黨部發展，目前積極選擇市黨部地點。

面對民眾黨點名桃園市可能提名首長候選人，桃園部分地方政壇人士直言「還要再觀察」。陳品杰表示，黨部為爭取桃園2022年選舉，成立市黨部之外，每天都會安排一些地方行程或活動，黨務初步由副主委與4區黨部服務處主任共同會商推動，並積極爭取及歡迎適合的桃園地方人士加入，未來爭取藍白合作的可能性。

民眾黨成立桃園市桃園服務處時，先遣人員與地方人士結合進軍桃園。圖／陳品杰提供
民眾黨成立桃園市桃園服務處時，先遣人員與地方人士結合進軍桃園。圖／陳品杰提供

桃園 民眾黨

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