不擋蘇貞昌疫苗專案報告 藍黨團：3+11不道歉就杯葛施政報告

中秋連假結束，立法院明、後兩天將再接連安排行政院長蘇貞昌到院專案報告新冠肺炎疫苗整備，以及報告紓困5.0預算編製過程。國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，兩個報告都會讓蘇上台，不會再如上周五杯葛蘇完成3+11專案報告。

費鴻泰說，新冠疫苗的採購、到貨與接種是現在進行式，讓各黨團的立委就各自觀察做質詢，看蘇貞昌怎麼回答。

黨團書記長陳玉珍說，明天主題是疫苗整備情形，包括美國11月份將推疫苗護照政策，未完整施打疫苗將拒絕入境，其他各國說不定會跟進，對接種國產高端疫苗能入境美國？國人接種疫苗後如何保障行動自由？蔡政府應有應對之策。

此外，陳玉珍說，還有200多萬人等不到第二劑莫德納疫苗，政府有應對方法？之後有多批BNT疫苗將抵台，是否同意開放混打？目前就混打研究的情況如何？這些人民的疑問，也都要蘇貞昌回答。

至於3+11專案報告流會，費鴻泰說，3+11是錯誤決策，造成疫情破口，蘇貞昌必須要做更清楚的交代，會再要求協商重新安排，若民進黨團拒絕再協商安排，否則國民黨團「會有其他的作為」。

陳玉珍說，上周五是針對3+11防疫破口要求蘇貞昌道歉，但蘇不願意道歉，才杯葛議事，若蘇仍堅持不道歉、不完成專案報告，之後蘇還有施政總質詢的憲法上義務，總質詢前就會做相關處理，像蘇到院施政報告就不會讓他完成。