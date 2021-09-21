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第二劑莫德納9/28開始配送 7/9前打第一劑、70歲以上長者可接種

我正副總統打高端能入境美國？ 陳時中：關注11月政策公布

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠許政榆／台北即時報導
陳時中表示，對於美國政策尚未完全明瞭，還在做各部位研商，會密切注意。圖／指揮中心提供
陳時中表示，對於美國政策尚未完全明瞭，還在做各部位研商，會密切注意。圖／指揮中心提供

外電指出，美國宣布11月起入境旅客需完整接種莫德納、BNT或嬌生疫苗3款疫苗。而我國內獲WHO贊助，於哥倫比亞進行臨床測試的高端疫苗，是否也能獲美方認可也是關注之一。

指揮中心指揮官陳時中表示，對於美國針對目前限制入境的新措施，有限制旅遊國家30國左右，邊境放寬也需要施打疫苗證明，至於11月後，是否會全面對各國採用這樣的方式仍在討論中，台灣本來沒被限制，我們可以自由進入美國國家，未來等11月美國公布會認定及採用哪些疫苗接種，會跟外交部保持聯繫進一步報告。

至於美國新政策中，11月初需針對外籍旅客入境都要完全接種。若是我國正副總統入境美國，因施打我國國產的高端疫苗是否會受阻？陳時中表示，對於美國政策尚未完全明瞭，還在做各部位研商，會密切注意。

他說，我國總統、副總統也因為對國產疫苗有信心，且有一定效果，「但未來若去訪問美國，政治意涵遠大於防疫意涵，自然會有妥適安排。」至於高端，現在一些實驗臨床研究持續在做，希望它早日得到國際認證。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左至右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左至右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

高端疫苗 陳時中

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