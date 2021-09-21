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影／民眾黨成立南投縣黨部 柯文哲：要接地氣
民眾黨南投縣黨部今天成立，黨主席柯文哲說，政黨需要與地方接觸、深入民間，成立南投縣黨部就是要接地氣，除了服務地方外，也要尋找人才，訓練年輕人儲備民眾黨新一代人才。
民眾黨南投縣黨部落腳在南投市民族路，主委簡千翔從事幼教和長照事業，明年9合1選舉，民眾黨在南投縣不缺席，包括簡千翔在內，至少有3人參選南投縣議員。今天縣黨部揭幕儀式，黨主席柯文哲、秘書長謝立功、北市副市長蔡炳坤、立委高虹安和彰化縣黨部主委張雪如到場，表明民眾黨扎根南投決心。
柯文哲說，政黨需要與地方接觸才能接地氣，成立南投縣黨部就是第一步，除了服務南投縣民，也希望能和地方有更多互動、合作，吸引更多人參與民眾黨，把執政經驗和實現的政治價值，逐步推動到全台各地。
成立南投縣黨部後，民眾黨推出海選各鄉鎮服務處副主任活動，進一步將觸角深入到13鄉鎮市，吸引更多人才參與。柯文哲說，目前規畫是希望和地方人士合作，甚至可以直接加入民眾黨，同時也要訓練新一代的人才，從年輕人開始訓練起，訓練自己新一代的優秀人才。
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