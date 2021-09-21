自稱1450塔綠班 焦糖嗆高虹安：人可以不漂亮內心要美麗

民眾黨立委高虹安在名嘴朱學恒節目中高唱「塔綠班」之歌，諷刺部分綠營支持者，引發熱議。親綠藝人「焦糖哥哥」陳嘉行今在臉書反酸高虹安，「千萬不要誤會我們在乎妳罵綠畜、塔綠班，我個人完全支持妳繼續罵，甚至支持妳把這首歌當競選歌曲」，他更表示，「妳家黨主席柯文哲曾自稱自己是墨綠，所以妳是罵柯文哲是激進份子，是ㄔㄨˋㄕㄥ嗎？」

陳嘉行批評高虹安，「妳領的薪水是人民的納稅錢，其中綠畜貢獻很多喔。妳頂著漂亮的學歷，結果不羞辱人就不知道怎麽參與公共討論，也難怪妳當立委這段期間的言行是各種悲劇」。他更表示，「人可以長得不漂亮，但內心要美麗；善良是種選擇，就從妳開口的那刻起」。

而在發表回擊高虹安的文章不久後，陳嘉行又在臉書以綠底白字自嘲「我就塔綠班」，並附上一個大拇指符號，隨後又在留言處貼圖稱「我們是一群可愛的孩子1450塔綠班」。