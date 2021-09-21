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影／綠網軍出征 高虹安：塔綠班成刻在民眾心底的名字
民眾黨立委高虹安因為演唱「塔綠班」之歌，引起民進黨批評。高虹安今天回應，沒想到只是唱一首歌，就能遭到這麼多的網路霸凌，但她強勢回應，「塔綠班」短時間爆紅、引起社會共鳴，也是因為民進黨支持者過於激進，只要有和黨意不合的言論就四處出征，讓「塔綠班成為刻在民眾心底的名字」。
高虹安說，她唱了一首歌引起這麼多人的攻擊，顯示社會上真的有一群塔綠班存在。其實她只是應主持人、觀眾要求一起唱了一首歌，歌曲歌詞皆並非她所創作，沒想到就引起鋪天蓋地的網路霸凌。
她被批評「立委沒有格調」，但立委就是民意代表，和民眾站在一起。民進黨政府面對大家熱烈討論和「塔綠班」關鍵字引起社會這麼大的共鳴，這些都是民心向背和民意反撲，我們應該重視，不要讓這些人用言論撕裂族群。
至於民進黨新竹市黨部和某些言論認為她唱這首歌「撕裂族群」， 那她也太厲害了，國防部應該徵召她當生化武器，去敵軍唱一首歌曲，把他們的族群撕裂掉。
真正撕裂族群製造對立的，就是這不健康的一言堂環境，就是民眾痛恨的塔綠班。這些人在檢討她唱歌時使出了洪荒之力，但檢討政府防疫，八百多人死亡時，怎麼沒看到他們大聲監督政府？民意的反撲，民心的向背，更不是她一人人可以操縱。
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