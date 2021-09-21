江啟臣台南爭取支持連任黨主席 呼籲參選者勿黨內互打

國民黨主席江啟臣上午到台南市仁德區出席基層黨員座談會；他表示，希望所有參選黨主席候選人不要相互攻擊，選後團結一致才讓國民黨更好，也才有機會重返執政。

江啟臣受訪時指出，黨主席候選人張亞中行文選監委員會自請調查是否是紅統、主張是否會亡黨一事，自請調查是張亞中的權利，他呼籲選監委員會要公正、客觀處理相關案件，不要再無端牽扯到其他人。

他說，黨內選舉一定有勝負，競爭時大家努力爭取，選完以後就團結一致，面對黨內選舉應該要務實，希望候選人回到表述自己的政見、如何帶領國民黨的願景及路線，避免不必要的相互攻擊。

江啟臣說，昨天與台東縣長饒慶鈴討論釋迦的狀況，因農委會補助無法提供農民永續保障，農民要的是好東西能有市場，貨能出得去，政府應該告訴人民解決問題的短、中、長期做法，大家才知道要如何準備。

他說，如果連任成功，將馬上委派「領袖級人物」參加海峽論壇，與中國大陸方面交換意見，同時也徵求農民意見，看看如何與對方談，解決農民目前所遇到的困難。