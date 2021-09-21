高虹安唱塔綠班歌 邱顯智：不該言語侮辱其他政黨支持者

名嘴朱學恒自創「塔綠班」之歌諷刺綠營支持者，日前邀請民眾黨立委高虹安上節目高唱，並剪輯成長達一小時的版本上傳，引爆綠營怒火，有綠營人士也批評高「這樣也想選新竹市長」。對此，同樣有意參選新竹市長的時代力量立委邱顯智則在臉書表示，「調侃是無權者的武器，手握權力的公眾人物，不該使用言語侮辱其他政黨的支持者」。

邱顯智指出，「雖然我是惡質言語攻擊的長期受害者，但這並不會改變我的看法。民主的可貴不只在於尊重不同的意見，更在於我們如何表達我們的不同意見。所有手握權力的政治工作者，應當對此有所自覺，戒慎恐懼地使用自己的權力。

他強調，次文化的言論空間總會產生各種諧音梗，但如何不因此傷害不同的族群，「這是我們可以多想一點的」。

邱顯智也引述他人說法，「高虹安高唱塔綠班是一種唱給同溫層的催眠曲，並不訴求對話，也不希罕鄰人的眼光，不要思考、只要選票，高虹安，朱學恆者流，始作俑者的側翼、縱容側翼橫行的，都是利用民主與自由，在做著反民主與自由的行事」。對於高虹安的行為，邱顯智顯得相當不以為然。