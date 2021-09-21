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蘇貞昌明天能上台？柯建銘籲國民黨理性、勿失控

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。本報資料照片
民進黨團總召柯建銘。本報資料照片

行政院長蘇貞昌上周五赴立法院針對「3＋11」專案報告，遭國民黨杯葛，無法上台。立法院明天院會又有另一場針對疫苗整備專案報告，蘇貞昌能否順利上台備受關注。民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，希望國民黨團想問政就好好問，不要整個黨失控、一團亂，完全沒人控盤，這個國家沒有理性在野黨也是不行的，針對國民黨團行動，民進黨團明天會「聽其言、觀其行」，隨時因應變化。

蘇貞昌明天將針對新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜進行專案報告並備質詢，但「3＋11」專案報告已因國民黨團杯葛，造成議事停擺一天。

柯建銘說，明天專案報告是疫苗整備問題，國民黨沒有任何杯葛理由，因為他們就是要了解疫苗夠不夠、怎麼樣採購等？當然全球都在搶疫苗，國家國安團隊和行政團隊也每天都把這件事當作最重要的事在做。國民黨要求排專案報告，也都答應安排了，若明天又杯葛又佔領發言台，自己如何向選民解釋？

柯建銘說，歷史上很少在總質詢前排專案報告，因總質詢什麼都可以問，何須專案報告？已是破天荒的安排專案報告，要知道過去民進黨在野時期都沒有要求過在總質詢前排專案報告。上上會期排了美豬美牛專案報告，也讓蘇貞昌12次上不了台，這次「3＋11」排專案報告要給國民黨團問也不問，這個黨已經沒有邏輯。

「明天豈有讓蘇貞昌不上台報告的道理？」柯建銘說，希望國民黨自己斟酌，想問就好好問，不要整個黨失控，進退失據，完全沒人控盤，就像黨主席選舉一樣一團亂，呼籲國民黨理性面對，希望好好發言、質詢，民進黨團也會照表操課，「聽其言、觀其行」，隨時因應國民黨團的變化。

柯建銘說，接下來這周開始有三個報告，尤其周四紓困特別預算，攸關五倍券，都要付委的，不能亂，周五則是總質詢，「對我們來講 ，都很有誠意的來面對立法院問題，希望國民黨好自為之，沒有理性在野黨，這個國家也是不行的」。

國民黨 新冠疫苗 柯建銘 蘇貞昌

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