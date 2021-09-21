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高唱「塔綠班」遭圍剿 高虹安：這稱號將刻在民眾心底

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委高虹安日前受名嘴朱學恆邀請，在網路節目中高唱「塔綠班」之歌。圖／翻攝自Youtube頻道朱學恒的阿宅萬事通事務所
民眾黨立委高虹安日前受名嘴朱學恆邀請，在網路節目中高唱「塔綠班」之歌。圖／翻攝自Youtube頻道朱學恒的阿宅萬事通事務所

民眾黨立委高虹安日前受名嘴朱學恆邀請，在網路節目中高唱「塔綠班」之歌，諷刺部分綠營支持者，引爆綠營人士怒火，許多網友也灌爆高虹安臉書。對此高虹安今回應，「塔綠班」和「聖蟑士」是社會氛圍對部分民進黨激進支持者或資訊戰從業人員，在網路上恣意出征不合黨意的公民意見，意圖引發寒蟬效應的反諷，「這種抓著一首打油歌，無限上綱的行為，不正是坐實了民眾痛恨的塔綠班？」

高虹安指出，兩周前某日晚上直播時，應主持人及觀眾要求一起唱了這首歌，歌曲、歌詞皆非她所創作，是直播時的臨時安排。沒想到後面被剪輯出來另外上傳後，引來這麼多網路討論。

高虹安表示，昨天事情爆發後整個晚上不說話，是因為想先看清楚到底有多少貨真價實的塔綠班、聖蟑士會對號入座。「一些人在檢討我唱歌時使出了洪荒之力，但檢討政府防疫，八百多人死亡時，怎麼沒看你們這麼大聲」。

高虹安說，民意代表就是跟民眾站在一起，「難道你們沒有看到塔綠班這個詞是怎麼在網路上瞬間爆紅成為熱門關鍵字、引起大眾共鳴嗎？民意的反撲，民心的向背，豈是我一人可以操縱？」對於有綠營人士批評她撕裂族群，她反酸，「如果隨意唱幾句歌詞就可以撕裂族群，拜託國防部趕快徵召我，讓我潛入敵國唱歌撕裂他們。真正撕裂族群製造對立的，就是這不健康的一言堂環境，就是民眾痛恨的塔綠班」。

高虹安強調，她的朋友中本來就有許多不同政治和政黨傾向，過去一年半在立院也與不少就事論事、理性從政的民進黨員和非民眾黨支持者交流互動，「他們都是聰明溫暖的活人，即便無法贊成但也願意尊重我們在野小黨的意見，我永遠也不會用塔綠班來稱呼他們。至於從昨天開始，撲天蓋地霸凌高虹安，你們的言行舉止，恰恰會將塔綠班的稱號，深深成為刻在民眾心底的，你的名字」。

高虹安 直播 民進黨

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