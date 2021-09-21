首批客製BNT疫苗傳中秋到貨？ 指揮中心下午2時說明

中央流行疫情指揮中心今天下午2時將召開記者會，說明國內防疫作為。

國內疫苗自9月底、10月初，將面臨四款新冠疫苗同時開打。鴻海創辦人郭台銘曾表示，預計客製化的BNT疫苗將於中秋節前後到貨。指揮中心表示，因盧森堡航班滿載，疫苗抵台時間仍未定。明天起新北等縣市中學校園開始接種BNT疫苗，未來還會開放給18至22歲、長輩及第九類族群施打，將由先前抵台的二批184萬劑BNT疫苗先供給。

國人對於BNT疫苗的施打意願也相當高，開放首日預約接種，短短7小時內BNT已有67萬7573人完成預約，預約率達七成四。對象包含第九輪「18至22歲」、「所有65歲以上」與「40歲以上第九類」等接種第一劑，卻有部分學生反映為什麼自己是屬於「1998年11月及12月」生日，明明還沒滿23歲，卻無法進入系統預約。

指揮中心莊人祥表示，目前根據預約系統，第九期以出生年進行年齡畫分，區間是1999月1月1日至2003年12月31日者，均可於預約開放時間為9月20日10時至9月22日中午12時預約。然而該名同學表示，當初國內滿12歲的國小生，卻能夠以接種時間是否滿12歲來判定，為什麼22歲未滿23歲者，卻不能列在第九輪施打，認為標準不一，即便未來開放BNT年齡層，恐怕輪為後序位，未見公平。

另外根據外電指出，美國宣布入境旅客需完整接種莫德納、BNT或嬌生疫苗3款疫苗才能入境，未來民眾想要到美國打疫苗恐怕無法成行，未來也會在11月進行部會討論，除了美製新冠疫苗外，包含英國AZ疫苗、中國及俄羅斯疫苗等，也會進一步羅列核准的疫苗名單。而國內獲WHO贊助，於哥倫比亞進行臨床測試的高端疫苗，是否也能獲美方認可也是關注之一。

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