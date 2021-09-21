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號召罷免陳柏惟 朱立倫預告下台中：民進黨要保護他就來啊！

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
基進黨立委陳柏惟。本報資料照片
基進黨立委陳柏惟。本報資料照片

國民黨主席候選人朱立倫上午接受電台專訪，主持人黃揚明問到選完黨主席的第一戰就是罷免立委陳柏惟，朱立倫認為民氣可用，他一定會下去台中，而且國民黨要全黨進駐；他也批評，陳就是這麼離譜，他要讓民進黨知道這是民怨的出口，「民進黨說要保護陳柏惟，那你就來啊！」

朱立倫強調，陳柏惟罷免案民氣可用，因為陳很愛搞政治，有點像以前被罷免的民進黨桃園市議員王浩宇。陳今天當立委，都不管民生議題、疫苗議題，紓困有站在民眾角度嗎？大家反萊豬又站在民進黨那一方，民怨已經慢慢累積，大家去投票，一方面想刪Ｑ，也是對民進黨不滿的累積。

朱立倫強調，他一定會下去台中，而且國民黨要全黨進駐。他要讓民進黨知道這是民怨出口，如果陳柏惟做得好沒人要罷免，沒整天意識形態搞政治也沒人要罷免，「你就是這麼離譜」，就像當初王浩宇被罷免的情況，到時候民眾就會用選票來證明。

民進黨 罷免 朱立倫 陳柏惟

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