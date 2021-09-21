聽新聞
test
0:00 / 0:00
號召罷免陳柏惟 朱立倫預告下台中：民進黨要保護他就來啊！
國民黨主席候選人朱立倫上午接受電台專訪，主持人黃揚明問到選完黨主席的第一戰就是罷免立委陳柏惟，朱立倫認為民氣可用，他一定會下去台中，而且國民黨要全黨進駐；他也批評，陳就是這麼離譜，他要讓民進黨知道這是民怨的出口，「民進黨說要保護陳柏惟，那你就來啊！」
朱立倫強調，陳柏惟罷免案民氣可用，因為陳很愛搞政治，有點像以前被罷免的民進黨桃園市議員王浩宇。陳今天當立委，都不管民生議題、疫苗議題，紓困有站在民眾角度嗎？大家反萊豬又站在民進黨那一方，民怨已經慢慢累積，大家去投票，一方面想刪Ｑ，也是對民進黨不滿的累積。
朱立倫強調，他一定會下去台中，而且國民黨要全黨進駐。他要讓民進黨知道這是民怨出口，如果陳柏惟做得好沒人要罷免，沒整天意識形態搞政治也沒人要罷免，「你就是這麼離譜」，就像當初王浩宇被罷免的情況，到時候民眾就會用選票來證明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言