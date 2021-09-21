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影／129萬中學生明天起開打BNT疫苗 接種須知一次看

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
全國129萬8861名國高中生同意接種BNT疫苗，明天起開打。本報資料照片
全國129萬8861名國高中生同意接種BNT疫苗，明天起開打。本報資料照片

全國近130名國、高中生明天起開始在校園施打BNT疫苗教育部錄製影片說明，接種後最常發生接種部位疼痛或紅腫，幾內內會消失；第一劑施打後發燒機率約10％，很少高燒超過48小時。身體若不適，從接種日起的三天可請疫苗假，不列入出席紀錄，但建議家長陪同在家，避免學童獨處。

林口長庚醫院兒童感染科黃玉成表示，接種後最常發生接種部位疼痛或紅腫，或有全身倦怠、頭痛、肌肉痠痛，甚至畏寒、噁心情形，通常在幾天內就會消失。施打第一劑約10％機率會發燒，第二劑約30％，但很少高燒超過48小時。

黃玉成說，接種後還可能發生心肌炎，但機率不到萬分之一，通常在接種後14天發生，就算出現相關症狀，如胸痛、呼吸急促、心跳不規律，通常也都能恢復正常。最後，接種後還是可能突破性感染新冠肺炎，仍要維持戴口罩、勤洗手等好習慣。

教育部統計，全國129萬8861名國高中生願接種BNT，占93.1％，另有近10萬人拒絕施打。按縣市分，桃園市願施打率達96.95％最多，彰化縣95.41％居次；台東縣77.62％最低。

教育部主任秘書廖興國指出，各縣市將請衛生局到各國、高中統一為學生施打疫苗，若不在學校打，也可以自行上1922平台登記。國小平均每校人數少，教育部鼓勵學生家長自行上1922平台登記，但還是要出示家長施打意願書。

廖興國提醒，施打後若不舒服可請至多三天疫苗假，由家長或學生提出請假申請。請疫苗假應避免單獨在家，請班導確認是否有人陪伴及照顧。

接種BNT疫苗前注意事項。圖／指揮中心提供
接種BNT疫苗前注意事項。圖／指揮中心提供
避免暈針反應注意事項。圖／指揮中心提供
避免暈針反應注意事項。圖／指揮中心提供

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