李貴敏促跟蹤騷擾法盡速通過 籲沒政黨之爭別怠惰立法

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委李貴敏。本報資料照片
國民黨立委李貴敏。本報資料照片

國民黨立委李貴敏日前參加台灣犯罪被害人人權服務協會舉辦的「跟蹤騷擾防制法草案黨團協商保留條文評析」研討會，她表示，會中法界朋友都在議論，立法院即將開議，跟蹤騷擾法也該通過了。因為這部法案是跨黨派全力支持，沒有立法怠惰問題，更沒有政黨之爭，只有是非之爭。

李貴敏說，跟蹤騷擾防治不只是性別議題，而是關乎民主自由社會裡面，每個人的基本權利保障，必須讓每個人都生活在安全無虞的自由民主環境當中。

不過李貴敏說，奇怪了，蔡總統也講社會安全網，每次協商討論時候執政黨也都提出要建設寧静安寧的社會；各專業團體也對法案內容保留極大誠意與善意，那法案為什麼就是不過呢？因為老是受困於行政單位的說辭，他們動不動就說警方或哪個單位能力不足，也完全看不到政府的橫向協調。

李貴敏說，大家想建立一個安全的環境，總會碰到困難，難道可以單純因為困難就停滯不前嗎？所以我不覺得像跟騷法這類法案，一定要所有爭議或疑難點全部解決才能去做，必須在最快期間內把社會安全網補起來，一定要盡快通過，先求有再求好。

李貴敏強調，在拉鋸過程中，民意與專業團體的意見格外重要。只有民意作為後盾，大家有一致的觀念，一致的理想，勇敢站出來捍衛自己的權利，加上有話語權的民間團體努力敦促，才能打破行政部門的本位主義。

李貴敏說，給予民眾免於被跟騷的恐懼，是大家共同的責任。她個人與國民黨都全力支持跟騷法盡快過關，以強化民眾安全保障，也絕對會把民間訴求帶到立院與朝野協商。她相信，國際先進國家都已立法，跨黨派立委責無旁貸，一定會全力以赴，讓這個法案能夠順利通過。

李貴敏 跟蹤騷擾 國民黨

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