曾遭北京施壓 法國參議院訪團下月訪台

法國媒體報導，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）將於10月上旬率團訪台；我外交部對該團擬規畫來訪表達熱烈歡迎。

據法國網路媒體《La Lettre A》報導，李察率領的參訪團訪台日期為10月4日至11日；李察今年3月曾有訪台的初步規畫，但中國大陸駐法大使盧沙野得知後便致函李察，要求他取消正在組織的訪台團。

外交部今天表示，李察即使面對盧沙野的挑釁恐嚇，仍然表達今年內率團訪台的堅定立場及強烈意願。

外交部指出，將透過駐法國代表處與李察一行密切協調訪台行程的各項安排，包括配合國內疫情的現況，貫徹執行相關防疫措施，詳情將在適當時機向國人進一步説明。

李察曾於1997年至2002年擔任法國國防部長，自2015年接任參議院友台小組主席以來，曾在2015年、2018年兩度訪台，致力促進台法兩國的合作交流；今年5月6日促成法國參議院以高票通過「支持台灣參與國際組織工作」的決議案。