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影／陳柏惟指有些地方要選兩次才會贏 顏寬恒：鄉親沒有對不起你
台中市立委第二選區立委陳柏惟罷免公投10月23日登場。立委陳柏惟受訪表示，如真的被罷免「就是證明他們家(顏家)很大，這樣而已」並打趣說，「簡單來講，有些地方要選兩次才會贏」。 顏寬恒回應說，「鄉親沒有對不起你」「到底是哪來的勇氣讓你怪罪海線屯區的鄉親害你要選第二次？」
台灣基進幹部表示，台北及高雄黨部的不少幹部及黨員進駐台中選區，協助選民服務、拜票，爭取海選民眾對陳柏惟的認同，視議題辦記者會，兼顧空戰論述，證明陳柏惟地方服務看得見，又能針貶國政議題。
陳柏惟表示，「本業立委工作沒對不起大家」、「有些地方要選兩次才會贏」。
顏寬恒受訪表示，「陳柏惟委員，請你不要再攻擊海線屯區的選民了。我們的鄉親沒有對不起你，沒有讓你選第二次。」
顏寬恒說，「是你自己表現不好，質詢荒腔走板被官員媒體嘲笑，反對國家購買國際疫苗，受訪錯誤百出，拖累選區民眾，這才被4萬3000名鄉親聯署要罷免，這才會成為這一屆全國唯一一個被罷免的立委。」
他指出，「坦白說，陳柏惟委員，你這一屆在立法院架也打了，面子也丟了，到底是哪來的勇氣讓你怪罪海線屯區的鄉親害你要選第二次？」
顏寬恒指出，鄉親選立委出來是幫忙他們爭取權益，不是反而讓陳柏惟霸凌嘲笑鄉親的，陳柏惟委員，可以不要把鄉親採在腳下當作你出名的犧牲品嗎？
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