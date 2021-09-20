【重磅快評】陳時中解密 專家會議竟有如此妙用？

中央流行疫情指揮中心昨天宣布鬆綁會議及展覽的室內人數容留上限，若六成工作人員打過第一劑疫苗則可無視室內80人的人數上限，專家質疑這項決定未經專家會議討論就決定，實是太危險了。指揮官陳時中倒也快人快語，說很多事情都沒有開專家會議，多數政策都是以行政作為考量；陳時中這一說，可把專家會議的妙用全給抖了出來。

指揮中心昨天公布會議展覽鬆綁指引，若有六成工作人員都打過第一劑疫苗，可在每2.25平方公尺一人的前提下，無視室內最高的80人上限，引起專家擔憂。陳時中今天坦言，展場活動是下一波開放措施的一環，雖然主管單位希望在有一定疫苗施打率的前提下開放展覽活動，但這不是最主要的防疫手段，最重要還是要靠人流管制、口罩以及社交距離。

陳時中的說法維持一貫基調，但他補充說明，說指揮中心很多事情都沒有開專家會議，多數政策都是以行政作為考量。不知陳時中是故意，還是不小心說了真話。他說指揮中心多數政策都是以行政作為考量，難免讓人聯想到「3+11」放寬機組員檢疫規定的決定，極可能也是透過這種模式拍板定案。

正當「3+11」破口話題正熱時，指揮中心專家諮詢小組委員、感染科醫師李秉穎就爆料「專家會議從來沒討論過3+11」，直接打臉陳時中說法，讓陳時中無以回應，最後只好丟出一句「 我會負最後的責任」脫身。

這次，指揮中心決定鬆綁會議、展覽活動管制，陳時中再度未經過專家會議討論，逕自定出六成工作人員打過第一劑疫苗，可在每2.25平方公尺一人的前提下，室內容留沒有80人上限。陳時中說得保守，指這是行政考量，但實際上就是治政決定，為了活絡經濟，專業再度被擱在一邊。可怕的是，陳時中還自承多數政策都是以行政考量，民眾倒要問問他：「那專家會議是擺飾用的？」

陳時中指揮官當久了，早諳好官我自為之的要領，防疫這檔事，有事就找專家會議來當擋箭牌，沒事就用行政作為搞定，出事就說「我會負最後的責任」，至於負什麼責任、怎麼負責？就由他來定義，只是「下台」二字絕非選項，你又能奈他何？

只不過，不管何種疫苗，打滿兩劑都未必有完整保護力，指揮中心訂出六成員工打第一劑的低門檻，雖輔以人流管制、戴口罩及社交距離，但不確定風險仍讓人擔憂，以鄰國新加坡、南韓為例，即使覆蓋率直追歐美，對於鬆綁防疫限制都抱持謹慎態度，陳時中敢在疫苗接種人口僅有49.65%的情況下做出冒進的決策，除了政治考量，當然也是他「負責」習慣了，也不差這一件。