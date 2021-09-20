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史明文物館開幕 蔡英文：凝聚台灣人的主體意識

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午到新北市新莊史明故居出席「史明文物館」開幕式。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午到新北市新莊史明故居出席「史明文物館」開幕式。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午到新北市新莊史明故居出席「史明文物館」開幕式，她致詞時指出，因為大家的奔走努力，這個充滿重要意義的史明文物館終於開幕了。這個文物館有很多手稿、文件及藏書，是一個運動的史料館，也是一個讓更多台灣人認識史明的空間，透過史明的史觀，來思考台灣、觀照世界，凝聚台灣人的主體意識。

今天陪同者包括國策顧問陳義丕、文化部長李永得、桃園市長鄭文燦、立委林昶佐、財團法人史明教育基金會董事長黃敏紅及史明文物館館長藍士博等。

史明為台獨先驅，於2019年9月逝世。蔡總統今天致詞時表示，感覺史明好像沒有離開很久，沒想到一晃就兩年過去了。史明留給台灣很多資產，她也很高興有許多人堅持讓史明的精神延續下去，在東京和台灣兩地，做出籌建史明文物館的計畫，「大家辛苦了。」

蔡總統說，史明與她確實有緣分，平常看到這些照片，好像都是在回憶錄、自傳或描述歷史中，但她今天在現場覺得很幸運，她與照片中的人，「在他的人生最後一段路程有這樣的奇遇」，她非常珍惜這段與史明的緣分。

蔡總統憶及，從前史明與她見面時，大部分講台灣話，有時候有日文，有時候還爆出幾句英文，國語有時候也會講一下，她不是每一句話都聽懂，但她知道史明的意思及急切的心情。在這些談話中，她充分感受到史明對台灣的熱情和樂觀，即便100歲了，一點都沒有減少，她也感受到史明對她的期待。

蔡總統也在臉書上指出，史明文物館將史明的一輩子重新整理出來，走在這個空間，看到手稿、著作等的文物，不論有形無形，史明留給台灣的遺產實在太多太多了。非常感謝在許多人的努力下，讓更多台灣人，能夠藉由這個認識史明的空間，一起來思考台灣、觀照世界，凝聚台灣人主體意識。在這個大時代，台灣面臨各種變化和挑戰，「我們也一定要像歐吉桑一樣，勇敢、奮鬥，走到底。」

史明 文物 台灣人

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