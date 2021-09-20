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本土今增2確診皆在台北 陳時中：2案Ct值都高

日職／吳念庭中斷連24戰未開砲 本季第8轟為西武破蛋

BNT預約首日3小時就湧入57萬人 高端累計有28萬

聯合報 / 記者蕭羽耘楊雅棠邱宜君／台北即時報導
陳時中今天公布預約狀況，截自下午1時才3小時，BNT符合預約資格90萬6086人，已完成預約人數57萬2678人；高端部分符合預約資格65萬2833人，已完成預約人數28萬2652人。記者楊雅棠／攝影
陳時中今天公布預約狀況，截自下午1時才3小時，BNT符合預約資格90萬6086人，已完成預約人數57萬2678人；高端部分符合預約資格65萬2833人，已完成預約人數28萬2652人。記者楊雅棠／攝影

新冠疫苗第九輪預約接種時間今天上午10時開始，符合資格者將陸續收到預約簡訊，22日中午12時收單，共有4類民眾需要密切注意。

指揮中心指揮官陳時中今天公布預約狀況，截自下午1時才3小時，BNT符合預約資格90萬6086人，已完成預約人數57萬2678人；高端部分符合預約資格65萬2833人，已完成預約人數28萬2652人。

第九輪開放BNT、高端疫苗，BNT部分符合資格者，包含「18至22歲」、「所有65歲以上」與「第九類40歲以上」等接種第一劑；高端則是給接種滿4周以上民眾，需要打第二劑者。

兩種廠牌疫苗施打期程略微不同，BNT疫苗施打在9月25日至10月2日提供接種；高端施打期程因地方反應需求，調整自9月27日起到10月2日提供接種。

新冠疫苗

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