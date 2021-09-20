賴清德：繼續深化台美關係 是重中之重的工作

副總統賴清德今天上午以錄影方式為「全美台灣同鄉會成立50周年慶祝大會」致詞，他說，繼續深化台美關係是重中之重的工作。期盼透過所有台美人的幫忙，增進台美經濟、社會、文化等全方面的交流，並希望旅美的台灣人民繼續和政府共同為台灣的未來一起打拚，讓台灣成為全球海外台灣人感到最驕傲、最光榮的地方。

賴清德表示，雖然鄉親現在住在美國，但是，大家的心一直和台灣在一起，非常關心故鄉台灣的一切，除了長期關心台灣的前途及民主發展以外，每一次當台灣需要幫助的時候，各位鄉親總是最優先幫忙台灣，發揮台灣人友愛善良的精神。尤其前幾個月，台灣新冠肺炎疫情較嚴重的時候，大家都透過種種方式，對國內疫情表達關心和鼓勵，實在讓人非常感動。

賴清德說，去年，鄉親在美國疫情嚴重的時候，也同樣團結合作，幫助美國當地醫療院所醫護人員及朋友，協助宣揚台灣防疫成績，並且用「Taiwan Can Help、Taiwan Is Helping（台灣能幫忙）」的精神與良善的力量，協助政府援助其他國家防疫物資，呼籲支持台灣參加「世界衛生大會」，讓台灣走入世界，而且舉辦各種活動，讓美國主流社會看到台灣民主、自由、多元等人權價值的努力，到現在都讓人銘記在心。

賴清德表示，台灣作為負責任的國際社會成員，在這次疫情當中，對國際社會展開無私的援助，受到很大的肯定。台灣已經被國際社會定位是民主成功的故事、可以信賴的朋友、世界良善的力量，這是台灣人民共同的驕傲。

賴清德也說，在未來，政府除了會繼續爭取參與國際組織，強化和友邦的合作之外，如何繼續深化台美關係，是重中之重的工作，特別是因應地緣政治的變化，台灣站在承受中國威脅的第一線，需要在美國領導的民主陣營，發揮積極正面的力量，密切合作。因此，希望透過所有台美人，不只是第一代，甚至第二代、第三代、第四代台美人的幫忙，增進台美經濟、社會、文化等全方面的交流，也期盼各位鄉親繼續在美國和我們共同為台灣的未來一起打拚，讓台灣成為全球海外台灣人感到最驕傲、最光榮的地方。