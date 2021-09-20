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蔡英文：國際局勢變化非常大 考驗台灣人韌性的時刻

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。 本報系資料庫
蔡英文總統。 本報系資料庫

蔡英文總統今天到新北市新莊出席「史明文物館」開幕式，她在致詞時回憶她與史明的緣分，也提到每次與史明對話總是感受到熱情和樂觀，即便史明已經100歲，熱情都沒有減少過。她也提到昨天中國宣布暫停我國釋迦及蓮霧輸入，她強調，這一兩年國際局勢變化非常大，是考驗台灣人團結意識及韌性的時刻。

蔡總統表示，昨天中國無預警片面暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，政府已經提出抗議，中國不遵守國際貿易規範，片面破壞雙方貿易秩序，她也已經指示農委會要拿出對策，保護人民利益，並提到史明用一生的時間關心台灣農民和工人的處境。

蔡總統說，這一兩年國際局勢變化非常大，這是台灣的機會，是考驗執政團隊的時刻，也是考驗台灣人團結意識及韌性的時刻，政府一直在做，一直思考如何不卑不亢不受別人支配，為台灣撐出空間，為台灣爭取最大的利益和支持，在這個大時代，台灣面臨各種變化及挑戰，都要勇敢奮鬥走到底。

史明 台灣人

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