呀咧呀咧！「摸頭燦笑」網瘋傳 連假釣出鄭文燦回應
網路流傳一段桃園市長鄭文燦的對話，出現鄭文燦一張「燦笑摸頭」照片，引起網友、燦迷和綠營人士加入熱議、瘋傳，鄭文燦也親自上網俏皮出現「呀咧呀咧」「www」「扶額 (燦笑）」回應，他說，呀咧呀咧，中秋連假，很多同學都會相約出遊，但提醒大家，不管是對異性或同性，聊天的時候都要互相尊重喔www(扶額 (燦笑）。
中秋連假，鄭文燦這兩天公開行程很少，未料一張「燦笑摸頭」梗圖意外成為連假網傳主角，許多網友瘋傳，最近網路流傳幾張男女對話截圖，對話出現「www」、「燦笑」、「呀咧呀咧」，也因鄭文燦一張梗圖熱議。
這張鄭文燦摸頭「燦笑」梗圖，鄭文燦摸著頭、搭配靦腆笑容，圖上「www（燦笑（摸頭」字樣」，至今天上午已引起2.1萬網友按讚，1400多網友分亨，鄭文燦親自回應與網友互動、並說，圖片為網友創作，研究很久才看懂，還在留言處說，「很想知道是哪位網友做圖的www 」。
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