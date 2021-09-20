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民進黨最怕張亞中？梁文傑：那是笑話 王浩宇留言真怕

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市議員梁文傑今天在臉書說，「說實在，張亞中當選，從選舉上，對民進黨實在太開心了，說民進黨怕張亞中，那是笑話。」圖／本報資料照片
民進黨台北市議員梁文傑今天在臉書說，「說實在，張亞中當選，從選舉上，對民進黨實在太開心了，說民進黨怕張亞中，那是笑話。」圖／本報資料照片

國民黨主席選舉倒數，對於張亞中日前在政見會中提到，民進黨最怕的就是張亞中，他當選黨主席後，就是國民黨與民進黨決戰開始。民進黨台北市議員梁文傑今天在臉書說，「說實在，張亞中當選，從選舉上，對民進黨實在太開心了，說民進黨怕張亞中，那是笑話。」

梁文傑說，若要拚選舉，民進黨歡迎張亞中當選，但張亞中當選會造成鬥爭性質的改變。以前是和國民黨拚選舉，以後也許就不是了。

不過梁文傑的臉書貼文，底下桃園市前議員王浩宇也留言，王浩宇在底下留言「胡說，我們是真的怕」；還有網友說，「是怕你沒錯，就是怕你選不上主席！」

梁文傑說，形勢很明確，如果張亞中當選，就代表國民黨這個政黨徹底放棄在選舉上能夠贏回政權。那這個政黨只有一條路，就是放棄選舉路線，從此以體制外政黨自居，專心和中共謀統，在台當第五縱隊。

梁文傑說，這種政黨，在歷史上有不少。譬如希特勒時代，奧地利、捷克、波蘭就有不少這種以德國納綷唯命是從的政黨。論選舉那是沒門，但在國內搞破壞卻很專精。最後也讓希特勒出手兼併時兵不血刃。

張亞中 民進黨

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