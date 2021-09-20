張亞中發言人何啟聖：黨員自主意識與傳統組織固票對決

國民黨主席選舉周六登場，朱立倫、張亞中對決態勢明顯。張亞中競選辦公室發言人何啟聖表示，近日形成的「張亞中旋風」，讓原本將主席選舉視為「囊中取物」的朱立倫釋出所謂「亡黨感」，而國民黨縣市長及民代呼應呈現出與民調結果相異的情況。國民黨主席選舉已陷入民進黨式的內鬥；這場黨內的選舉已然成為「黨員自主意識」與「傳統組織固票」的對決。

何啟聖指出，張亞中掀起了黨內論述之爭，倡議當選後將以「兩岸和平備忘錄」，終結兩岸敵對狀態，創造兩岸和平發展契機，因此，贏得高民調的支持。黨內公職對張亞中的陌生所產生的「不確定感」，應該是主要的原因；但值得玩味的是，這又與國民黨員力求革新的「新人新氣象」籲求相左。

何啟聖表示，「統一」（中華民國統一中國大陸）是憲法明定的「目標」，還是由有「台獨教父」之稱的前總統李登輝所開啟的修憲時所寫下來的；主張台獨的民進黨所推出的蔡英文總統，兩度在總統府向全國人民宣誓。所以蔡英文必須遵奉憲法，以統一為追求的目標；如果蔡英文放棄統一此一目標，是要受到嚴厲制裁的。

黃啟聖表示，而讓目前國民黨若即若離、進退失據的九二共識，真正瞭解其內涵者，都會同意的只有兩點，即「堅持『一個中國』，謀求國家『統一』」，「一個中國」抑或是「國家統一」都符合中華民國憲法精神。至於台灣方面主張的「一個中國的內涵各自表述」，由於陸方只接受「事務性協商，不觸及一中內涵」，因此「各表」是沒有共識的。在此情況下，兩岸只能進行事務性交流，而無法解決政治上的敵對。

黃啟聖指出，事實上，在今天的台灣政治氛圍下，統一的目標是遙不可及的未來式。

所以，張亞中為了突破台灣「現階段」發展的困境，設法結束兩岸的敵對狀態，在維護並確保中華民國主權完整及治權的有效管轄的情況下，試圖與中國大陸簽訂「和平備忘錄」，並經黨員公投通過，做為國民黨的大陸政策。這項「和平備忘錄」將在2023年4月，國民黨總統參選人產生前完成簽署與公投程序，否則張亞中依約辭去國民黨主席職務。

何啟聖認為，由於「和平備忘錄」揭穿了民進黨以「抗中」之名行消耗台灣之實，最終甚至招至武統的可能這層假面具，因此，大舉抹紅、造謠的卑劣手法，勢必接踵而來。但在已公開的「和平備忘錄」版本，以及簽署到完成的程序中，何來投降？何來中華民國被消失？何來跪中、被統？扣帽子容易，但只能突顯論述的空洞與薄弱。

何啟聖說，遺憾的是，張亞中好不容易以紮實的論述，正面迎戰民進黨的以獨養貪、以獨引戰，獲得了網路民調的高支持度，黨內卻以「個人利害」杯葛張亞中力圖讓黨重新回到思想、論述的主軸上的辯證。國民黨能否浴火重生，贏得2022、2024，就看5天之後的投票結果吧。