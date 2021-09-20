刪Q罷免／顏寬恒任志工百場宣講 刪Q總部撇國民黨介入

台灣基進立委陳柏惟的罷免案將進入倒數一個月，關注度提升。日前辭去黨職工作以志工身分投入的國民黨前立委顏寬恒加入團隊後也全力衝刺，刪Q總部交給他跑一百場宣講的任務，他說他一定會做到，深入地方提升罷免案的被熟悉度；顏寬恒說，一百場只是基本，不會以此為限，因為地方反應熱烈，場次還會再往上加，「我全力配合總部的調度和指揮」。

刪Q總部發言人Max說，顏寬恒加入後表示地方很多民眾向他表達對陳柏惟的不滿，他認為顏寬恒可以四處宣講，因此派任務給他，當初他和顏寬恒提出講一百場座談，顏寬恒二話不說馬上答應，前幾天開跑，也會加入掃街。

顏寬恒說，客廳會就是到選區內每個里民眾的家中和大家講解罷免陳柏惟的理由，由熱心的民眾發起，每一場抓40分鐘至一小時，彼此交流，民眾也會發問，不過現在因為疫情，有些人會把場地改到騎樓，有些則是在民眾家的後院，甚至還有小工廠，在維持社交距離的條件下，一場大約十至三十位民眾參與，大家都很熱心、熱情，常常幫忙準備茶水或麵包餅乾。

顏寬恒說，他在客廳會時會告訴民眾，陳柏惟擔任這區的立委，沒有幫民眾爭取疫苗，還反對禁止萊豬進入校園，在中火的政策上也違背民意，也就是從疫情、食安和空汙等面向說明，民眾反應熱烈，特別是現在缺疫苗，大家一聽到阻擋疫苗進口就很氣憤，也認為陳柏惟最近的解釋都是在狡辯。

Max說，除了顏寬恒，國民黨也有立委和議員來幫忙，他們都是以個人身份加入，不是因為黨中央下令，罷免行動目前國民黨的支持者很認真組織動員幫忙，他們的志工地方組織動員很厲害，這次第二階段連署比門檻超過一萬多，都是靠民眾的宣傳和幫忙，有很多婆婆媽媽了解他們的立場後去和朋友宣傳，之後地方的宣講會就會是由這些婆婆媽媽主講，甚至有陳柏惟的原本支持者對陳柏惟失望後加入他們，讓他們力量更大。