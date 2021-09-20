刪Q罷免／復刻黃捷模式力挺 台中綠委：唇亡齒寒

台灣基進黨立委陳柏惟罷免投票倒數一個月，民進黨中央已表態將協助陳柏惟挺住罷免，預計將循「黃捷模式」，在選區為陳柏惟站台、宣講，加強陸軍布局，綠委認為，這一仗雖然是國民黨發動的報復性罷免，但對民進黨來說是「唇亡齒寒」，一定要全力支持陳柏惟，挺過這一關。

台中綠委莊競程、張廖萬堅和何欣純等人近日紛紛發臉書文表態支持陳柏惟，而在國民黨前立委顏寬恒以義工身分支持罷免後，民進黨中市黨部主委李天生也表示「一定不會讓罷免案通過！」，全黨上下力挺態勢已明確。

高雄市議員黃捷當時在民進黨立委站台、宣講等加強「陸軍」模式下，挺過罷免案。莊競程指出，若要循黃捷模式一定會支持。，陳柏惟在艱困選區出線，在立法院的作為也很好、很認真，只是利用民主制度玩報復性罷免，沒什麼理由，當初黨內力挺陳柏惟出線選立委，這次也會幫忙挺過罷免案。

張廖萬堅指出，只要基進黨有安排各類活動，一定支持陳柏惟。他在地方觀察，罷免議題已因疫情冷掉。基本上，這起罷免案是因陳柏惟屬少壯派，講話較為嗆辣，政治光譜鮮明深綠，才會被鎖定；加上顏家利用他在基層經營至今僅一年半，較為不利態勢，操作仇恨值罷免。

張廖萬堅建議，陳柏惟倒數一個月勤走基層，說明立法院的成績等，也跟民眾強調「若做不好，下次不要選我」，台中人比較溫和，言詞犀利沒關係，但態度客客氣氣，相信大家都會力挺。

張廖萬堅說，對顏家來說，若罷免案再沒成功，等於輸了兩次，在選區地位也會動搖，反而陳柏惟若挺過這一次罷免案，會再次通過選民認可。而對綠營來說，雖然不同黨，但理念立場大約一致，「唇亡齒寒」，幫他等於是在幫自己。

至於黃捷與陳柏惟的罷免案有何雷同處？何欣純說，兩人都屬於空降型選舉，相同的是經營基層的時間不夠，沒時間好好深根；差異是黃捷的選區鳳山屬於都會型，陳柏惟選區有鄉下、海邊和都市等，要配合地方特型，來訴諸選民。

何欣純說，陳柏惟的空軍沒問題，但陸軍組織戰需要跟地方連結，若陳柏惟需要，她也會配合基進黨的節奏安排幫忙，「主角是柏惟、我們當輔助」，這段時間柏惟應該不斷的曝光，走基層，找機會讓選民更信任他，讓更多人知道他是在地深根，為台灣打拚，堅持台灣本土價值，突破這次罷免難關。