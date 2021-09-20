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刪Q罷免／二戰顏家 陳柏惟：有些地方要選兩次才會贏

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟罷免投票將於10月23日登場。陳柏惟面對罷免一事，態度顯得雲淡風輕，自嘲「有些地方要選兩次才會贏」。本報資料照片
台灣基進立委陳柏惟罷免投票將於10月23日登場。陳柏惟面對罷免一事，態度顯得雲淡風輕，自嘲「有些地方要選兩次才會贏」。本報資料照片

台灣基進立委陳柏惟罷免投票將於10月23日登場。陳柏惟面對罷免一事，態度顯得雲淡風輕，自嘲「有些地方要選兩次才會贏」。而台灣基進則已總動員，進駐台中選區掃街拜票，「全黨救一人」，力拚守住全國僅有公職代表。台灣基進幹部表示，除了陸戰爭取在地選民認同，新會期也會維持百分百出席率，兼顧議題論述，將戰場聚焦於政績及專業形象，而不是罷免與否。

隨著在地實力雄厚的國民黨前副秘書長顏寬恒參與罷免活動，罷免戰更加白熱化，更升級為藍綠對壘的戰役。

中選會7月16日公告罷免投票日期後，台灣基進同步推出3Qi.tw網站，為「反罷免」敲響第一聲戰鼓，洋洋灑灑列出陳柏惟立法院提案、質詢、發言紀錄，以及在地選服陳情案件、會勘及地方建設，就是要證明陳柏惟中央、地方並重，以弱化罷免方正當性，

台灣基進幹部表示，當初陳柏惟能夠當選，除了主打地方建設藍圖，針對國政議題、抗中保台的論述，更是吸引選民支持關鍵，因此面對罷免投票，主要訴求不會是呼籲民眾「反罷免」，而是再次強調競選時的兩大主軸，爭取民眾認同，並針對不實謠言澄清。

對於顏寬恒加入罷免活動，近期民調又顯示支持罷免者過半，台灣基進幹部坦言，「顏家在地方實力真的很強大，組織戰很綿密」，不過據掌握相關民調，從疫情爆發前到現在，波動並不大，「不能說樂觀與否，但就是審慎面對」。

台灣基進幹部表示，許多台北及高雄黨部的幹部及黨員，已移師到台中選區，協助地方選民服務，並在各大市場掃街拜票，爭取對陳柏惟的認同感，同時也會視議題舉辦記者會，兼顧空戰論述，證明陳柏惟地方服務看得見，又能針貶國政議題，與過去的立委顏寬恒截然不同。

陳柏惟受訪時則說，立法院新會期開始，一切將如常，「選我來當立委，又不是選我來面對罷免，吵架是副業，但本業的立委工作沒有對不起大家，我相信台灣選民的思維」。

陳柏惟表示，罷免理由不正當，如果真的被罷免，「就是證明他們家(顏家)很大，這樣而已」，依然會專心處理立委工作，不會花心思在罷免一事上。他也打趣地說，「簡單來講，有些地方要選兩次才會贏」。

罷免 陳柏惟 台灣基進

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