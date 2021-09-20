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刪Q罷免／國民黨新主席力求首勝衝士氣 綠：不容樂觀

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日舉行投票，也是國民黨新主席上任後第一戰，成敗將左右士氣消長。本報資料照片
台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日舉行投票，也是國民黨新主席上任後第一戰，成敗將左右士氣消長。本報資料照片

台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日舉行投票，也是國民黨新主席上任後第一戰。綠營熟悉台中地方人士表示，罷免案在顏家正式全力動員後有了新變化，目前呈現「選區熱，選區外冷」的特殊現象，雖然在台北感受不到該案討論度，但在選區內罷免方組織動員已如火如荼進行中，評估「3Q立委保衛戰」已是五五波局面。

民進黨黨務人士表示，18日國民黨主席電視辯論會中，多位候選人以重點方式強調，若當選，會首先帶領全黨打贏陳柏惟罷免案，分析罷免案已被藍營定位為國民黨新主席上任後第一戰，成敗將左右整體士氣；由於藍營勢必要避免，踏上當年江啟臣當選國民黨主席後，隨即經歷罷韓大敗士氣崩解的後塵，可預見最後這一個月將出現「最大在野黨傾全黨之力攻擊最小在野黨」，民進黨表示遺憾，呼籲國民黨停止報復性打壓。

綠營熟悉台中地方人士表示，黃捷罷免案的案例中，鳳山屬基本盤綠大於藍選區，只要激化成藍綠對立就能催出反對票；但陳柏惟罷免案情況不同，該區基本盤藍大於綠，若操作成藍綠對決，未必會對陳柏惟有利，這也造成了綠營政治人物是否要前進當地協助宣傳的兩難，就怕綠營黨公職現身反而強化了藍營罷免方凝聚力。

該人士說，陳柏惟情況確實不容樂觀，目前空戰能幫忙的都幫了，但民進黨能做的還是以提供資源的側面輔助居多，避免越俎代庖，最後一個月仍要靠陳柏惟團隊自身努力，重新喚起2020年選舉當時選民的支持；而顏家經過了2020敗選後，對地方組織掌握度是否如以往，更是左右最終結果的關鍵因素。

罷免 陳柏惟 國民黨

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