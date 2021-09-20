韓國瑜稱民進黨想消滅中華民國 陳致中：2020選哪國？

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導

高雄市前市長韓國瑜今早台灣時間7點在美國芝加哥參加僑胞舉辦的「全美台灣同鄉聯誼會第四十三屆年會」，他說：「中華民國存在的迫切威脅是民進黨，民進黨主導國家機器，假民主之名，行政治鬥爭之實；假中華民國之名，行掏空國家之實，也把台灣價值變成政治鬥爭工具。」高雄市議員陳致中稍早在臉書上回應，如果ROC真的不見了，那請問韓國瑜2020參選的是哪一國總統？

陳致中在自己的臉書粉專說，「韓國瑜前市長在美國批民進黨消滅中華民國、ROC不見了！如果為真，那請問他2020年參選哪一國總統啊！！真的要請韓前市長搞清楚：蔡總統執政的台灣在國際上穩健發展沒有不見，想滅台灣的是北京，連蓮霧跟釋迦都牽拖下去了」。陳致中在文末還用了一個哭臉。

韓國瑜在演講談及台灣最大威脅就是執政的民進黨政府，他認為，民進黨最大的問題是權力的傲慢和不尊重歷史，批民進黨成天把愛台灣掛嘴上，但卻做許多掏空國家、傷害民主的事情。韓國瑜也表示，他和國民黨都不怕輸，但不能一直輸，「民進黨繼續為所欲為會摧毀台灣民主」。

韓國瑜認為，現在最重要的是重建國魂，因民進黨成天把台灣價值掛在嘴上，「民進黨像是註冊專利最愛談台灣價值、愛台灣」，但大家應該重新認識中華民國的歷史，台澎金馬近70年的和平是過去中華民國的努力，但民進黨造成許多人的愛國心不敢表現，不敢說出我愛中華民國。

韓國瑜 民進黨

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