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民進黨回應韓國瑜：「中華民國台灣」在國際上日益重要

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

高雄市前市長韓國瑜赴美對僑胞發表演說，強調不只中國大陸想要消滅中華民國，即便在台灣執政的民進黨也一樣，只是國際現實迫使民進黨不敢這麼做。民進黨今天回應，2020年中華民國總統大選結果，就是台灣人民透過民主程序展現台灣人民當家做主的結果，韓國瑜自己在當時參選了中華民國總統，卻總是說中華民國不見了，令人費解。

民進黨發言人謝佩芬表示，事實證明，蔡英文總統領導中華民國台灣這6年多來，台灣社會在國際上的角色日益重要，各國對於台灣更加重視，也願意加強與台灣在各種實質層面交往，甚至通過友台議案。

謝佩芬指出，去年世界各國疫情嚴重，台灣展現 「Taiwan can help（台灣能幫忙）」精神，向各國捐贈口罩等醫療器材，還有輸出防疫經驗，今年各國則是捐贈台灣疫苗，都是台灣與國際會連結強化的具體表現；另一方面，中國持續在台灣國際參與空間打壓外，軍機繞台終年不減，用政治手段介入經濟、貿易與農業等屢見不鮮，更凸現中國對台灣打壓不減。

針對韓國瑜的言論，民進黨說，「理解他在群眾場合總是表現精彩，也感謝他終於意識到中共威脅，但作為一個負責任的政府，堅守崗位為人民打拚，做好福國利民的工作，才是真正守護國家的表現。」

韓國瑜 民進黨

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