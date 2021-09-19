遭控性侵女學生 張亞中：對手陣營惡質攻擊該收手了

「Nownews今日新聞」指控國民黨主席候選人張亞中曾遭控性騷2女學生，前女友更爆張已因外遇離婚。對此，張亞中說，這是子虛烏有的黑函事件，「請不要再潑髒水」。張亞中說，對手陣營何必要接二連三的道聽塗說惡質攻擊，該收手了。

張亞中表示，此報導均為子虛烏有，惡意造謠。若有不起訴處分，麻煩請去司法單位查詢，就真相大白。近20年均在台大，可以去問台大校方的資料中有沒有調查他性侵女學生這回事？如果有，他還能在台大教書嗎？

張亞中表示，所謂在大陸有女友事，純屬無稽之談。他也強調自己是「已婚狀態」，並育有兩女，均同住在台灣，女兒這兩年已相繼出嫁。

不過，張亞中並沒有否認離婚。張亞中說，前妻因個人因素考量，於1996年即已離台，現隨其夫婿長居國外，幸福快樂。兩人仍為好友，經常連繫，他並在台灣協助照顧其前妻母親，與其原生家庭關係良好。