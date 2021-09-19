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防疫2級警戒延長 新北維持強化2級作為

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北在2級警戒延長至10月4日期間維持強化作為，市長侯友宜提醒做好防疫才能安心度過中秋連假。圖／新北新聞局提供
新北在2級警戒延長至10月4日期間維持強化作為，市長侯友宜提醒做好防疫才能安心度過中秋連假。圖／新北新聞局提供

中央宣布2級警戒延長至10月4日，新北市期間維持強化2級作為，新北市長侯友宜指出，目前國道5號南下部分壅塞，從國道3號接國5的民眾建議改道；適逢中秋連假，他也提醒景點與餐飲業者落實防疫指引，在強化2級警戒過程中先把防疫做好，才能平安度過中秋節。

侯友宜指出，今天是中秋連假第2天，市區交通還算順暢，但國5南下部分壅塞，建議民眾不要再往這方向走；景點方面，因周末天氣好，除平溪、烏來風景區外，今天中角灣衝浪中心人潮儀表板也超過人留量30％。

侯友宜另點出，現在是萬里蟹季節，提醒龜吼漁港餐飲業者要做好防疫指引，不只是龜吼，所有餐飲業者都該落實。

先前對中秋烤肉表示不支持但不禁止，侯友宜說，這段時間多虧市民支持，連假沒有太多公、私有領域烤肉出現，在強化2級警戒過程仍要做好防疫，才能平安度過，未來持續零確診就能往好方向走。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜

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