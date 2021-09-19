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固邦交 外交部次長俞大㵢訪問宏都拉斯
外交部次長俞大㵢近日訪問友邦宏都拉斯，出席我國援助宏國風災重建計畫捐助儀式。
外交部今天表示，俞大㵢應中美洲友邦宏都拉斯政府邀請，於9月16日至18日訪問宏都拉斯，慶賀台宏兩國建交80周年，並出席我國援助宏國風災重建計畫捐助儀式。
外交部指出，宏都拉斯去年11月間連續遭逢Eta及Iota颶風侵襲，造成民眾財產損失，相關基礎建設也受到嚴重破壞；我政府除在第一時間捐助20萬美元協助賑災外，並經與宏國政府研議，將既有雙邊合作架構部分資源調整為優先投入宏國在水資源、綠能電力供應及偏遠地區原住民部落衛生及教育等重建工作，以具體行動協助宏國災後經濟復甦。
外交部表示，我國是宏都拉斯的堅實盟邦，也因經常遭逢天災，對於友邦的處境更能感同身受，因此希望透過兩國政府共同合作重建宏國重創的基礎建設，期以早日恢復宏國人民正常的生活。
宏都拉斯將於11月舉行總統大選，外媒日前報導，左翼政黨「自由重建黨」候選人卡斯楚（Xiomara Castro）曾表示，若勝選，將尋求與中國大陸建立外交關係。
我外交部當時回應，已事先掌握相關資訊並密切注意中；同時我方也提醒宏方了解中國大陸政府的承諾向來華而不實，以及為破壞友邦與台灣外交關係使用一慣技倆。
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