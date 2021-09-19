影／別讓中國大陸超前 綠委籲：總統趕緊指示申請CPTPP

中國大陸日前宣布申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），外界擔憂台灣被中國大陸搶先，錯失入會機會。民進黨立委許智傑指出，他跟邱志偉前幾天才開記者會，就是擔心中國若率先進入CPTPP，將會阻礙台灣進入區域貿易組織的路，因此他要再次大聲呼籲蔡英文總統和行政院長蘇貞昌，應指示經貿談判辦公室不能再拖了．「應該趕快先提出申請。」

不過許智傑也說，拜登政府可能重回CPTPP，重新取得領導角色，這對台灣是一大利多，也是延續美中貿易戰的區域組織版圖，尤其歐美民主國家都注意到中國控制世界許多組織的作為，現在更加提防中國，也希望美日要守住CPTPP大門，避免像下一個RECEP，成為中國控制的旗子。

有國外媒體建議，台灣可以趁日本擔任CPTPP輪值主席的機會，爭取日本支持，順勢申請入會，許智傑說，今年日本輪值主席，是台灣加入的利多之年，我們不該因為核食議題就自我設限，應該先申請加入，針對爭議項目可以擱置再討論，像汶萊和馬來西亞也是先加入，相關修法仍在協商進行中，可以比照辦理。