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中華民國不能被欺侮 韓國瑜：大陸不行 民進黨也不行

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜夫婦出席在美國芝加哥橡溪市舉行的「全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會」，受到僑胞熱情簇擁。圖／翻攝自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜夫婦出席在美國芝加哥橡溪市舉行的「全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會」，受到僑胞熱情簇擁。圖／翻攝自韓國瑜臉書

高雄市前市長韓國瑜、李佳芬夫婦上月底陪3個孩子赴加拿大讀書，也出席在美國芝加哥橡溪市舉行的「全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會」，韓國瑜台灣時間今天清晨7時許發表演說，他慷慨激昂說「中華民國是存在的，誰都不能欺侮它！中國大陸不行，民進黨也不行！我們現在需要的，是重建國魂！」

許久未露面的李佳芬也陪在韓國瑜身旁，一席白洋裝、粉色外套，氣色不錯，韓國瑜夫婦和僑胞合唱「中華民國頌」，也受到僑胞熱情包圍，爭相合照、簽名。韓國瑜表示，此行預計9月底，最慢10月初返台。

韓國瑜提到，他任高雄市長時期大力推動農產外銷，受到港澳新加坡等地僑胞大力捧場，他參選2020總統大選時，也獲得海外僑胞熱情支持和鼓勵，每一聲吶喊迄今還感念在心，過去2年來，也以公益代替謝票回饋鄉親。

韓國瑜演講主題時「美陸爭霸和新冠疫情對中華民國的衝擊與機遇」，他說，中華民國存在的迫切威脅主要還是執政的民進黨。因為民進黨假民主之名，行政治鬥爭之實；假正義之名，行歷史扭曲之實；假中華民國之名，行掏空國家之實。它掌握國會多數，也主導國家機器。

「民主選舉是一時的，但摧毀民主機制，傷害卻是恆久的！」韓國瑜說，他不怕輸，國民黨也不怕輸，但若我們一直輸，民進黨將橫行無阻、為所欲為，毀掉台灣的民主，也毀掉我們熱愛的中華民國，「孰可忍，孰不可忍！」

韓國瑜感嘆提到，至今很多人都說「台灣在吃老本」，這些老本從哪裡來？不就是我們的前輩、父祖輩因為愛台灣及愛中華民國，一路打拚而來的嗎？

韓國瑜說，民進黨最大問題除了權力的傲慢外，是它不尊重歷史，甚至為了權謀扭曲歷史，歪曲中華民國的意義。不只中國大陸想要消滅中華民國，即便在台灣執政的民進黨，也無時無刻，不想「消滅中華民國」。只是，國際現實，迫使民進黨不敢這麼做罷了。

韓也說，民進黨最喜歡宣揚「台灣價值」四字，台灣價值不就是在中華民國的領土上，認真打拚、不分族群，追求自由民主的一群人，所創造出來的嗎？他不反對談台灣價值，是反對故意把台灣價值，單獨從中華民國裡抽離出來，反對把台灣價值變成政治鬥爭，區分你我的扭曲與仇恨。

「在很多國際場合，我們無法高舉中華民國國旗，但我們必須要有骨氣、有勇氣，讓國際知道，中華民國是存在的！」韓國瑜愈說愈激動，他說，我們不但要重新認識中華民國的歷史，也要再接再厲，創造中華民國新歷史。中華民國是存在的，誰都不能欺侮它，中國大陸不行，民進黨也不行，當前需要的是重建國魂。

高雄市前市長韓國瑜夫婦出席在美國芝加哥橡溪市舉行的「全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會」，發表約20分鐘演講。圖／翻攝自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜夫婦出席在美國芝加哥橡溪市舉行的「全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會」，發表約20分鐘演講。圖／翻攝自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜夫婦出席在美國芝加哥橡溪市舉行的「全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會」，受到僑胞熱情簇擁，爭相索取簽名。圖／翻攝自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜夫婦出席在美國芝加哥橡溪市舉行的「全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會」，受到僑胞熱情簇擁，爭相索取簽名。圖／翻攝自韓國瑜臉書

韓國瑜 民進黨

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