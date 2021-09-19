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黨主席之爭 盧秀燕祝福江啟臣「一路順暢快速抵達」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕送江啟臣中捷套票，祝福「一路暢通」並向江啟臣表示全力支持。圖／取自江啟臣臉書
台中市長盧秀燕送江啟臣中捷套票，祝福「一路暢通」並向江啟臣表示全力支持。圖／取自江啟臣臉書

國民黨主席候選人江啟臣與市長盧秀燕前天合拍推薦東勢美食的短片，盧秀燕送江一套台中捷運的紀念套卡，寓意「一路暢通、快速到達」，江啟臣表示，盧秀燕提到會全力支持他，「謝謝盧市長的祝福」。

江啟臣臉書貼文「感謝盧市長的祝福！」他送盧戰鬥藍口罩，盧市長回送中捷套票，寓意「一路暢通、快速到達」他說，獲盧市長全力支持，他也相信9月25日投票後，會快速抵達，順利連任。

江啟臣說，昨天高雄政見會後，他收到很多基層黨員的擔憂，這場主席選舉，本來應該是君子之爭，不論誰贏，國民黨都是最後的贏家，但政見會後，基層黨員對於朱立倫、張亞中之間互鬥，都很擔憂。

針對盧秀燕送江啟臣「一路暢通、快速到達」套票，江說，他衷心期盼這項祝福也能實現在國民黨，團結一心，用國民黨的核心價值、嶄新願景，獲更多民眾支持，重返執政的道路。

他說，在那之前，有個不可迴避的問題要面對，黨內選舉是否已變質？比起相互攻訐、謀略操作棄保，我們作為黨主席候選人的責任，是提出願景，告訴大家更多具體的改革措施與未來承諾。

他指出，2019年與盧秀燕在黨內初選競爭，當時他以0.6％落後，他第一時間選擇團結，表態全力支持盧秀燕，全力協助整合，並擔任盧秀燕競選總部主委，顏寬恒擔任總幹事。從當年的市長選舉深感受黨內團結、人捧人的驚人氣勢，一舉打敗民進黨。

江啟臣說，民眾希望基層要團結，這才是想要看到的國民黨願景，而3年前的市長選舉，青壯世代已做了最好示範。

國民黨 江啟臣 朱立倫

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