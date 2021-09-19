蔡英文畫柚子過中秋 有貓也有狗

如果不做實測，很多人還以為使用可分解塑膠PLA容器真的比較環保，真相一揭露才發現，自己竟是破壞循環經濟的幫凶。孰令致之？環保署開放可分解塑膠取代一般塑膠容器，回收、堆肥的配套卻沒跟上，陷有心做環保的民眾和企業於不義，宛如一場騙局。...

2021-09-19 11:45