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蔡英文畫柚子過中秋 有貓也有狗

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統分享畫柚子作品。圖／取自蔡英文IG
蔡英文總統分享畫柚子作品。圖／取自蔡英文IG

蔡英文總統今天在個人臉書及IG分享她畫柚子的照片，她分別在兩顆柚子畫上貓和狗，祝大家中秋節快樂。

蔡總統說，中秋連假，各縣市都有防疫規定，很多人待在家，也有些人沒辦法回鄉過節，和家人好友相聚。無論如何，現在透過網路社群，可以線上過節，透過文字和影像問候彼此，在疫情期間的祝福不間斷。待在家，還是可以讓自己很有「儀式感」，感受一下過節的氣氛。

蔡總統日前也提醒，病毒沒有假期，千萬不能大意。即使中秋節有和家人相聚的計畫，也要記得落實防疫措施，外出戴口罩、勤洗手、保持社交距離。如果有安排戶外烤肉，也拜託大家要遵守各個縣市的防疫規定，請大家千萬不要鬆懈。大家一起落實防疫，才能繼續控制疫情。

中秋節 疫情 社交距離

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