國民黨支持度剩15% 民進黨各派系只防備侯友宜

國民黨主席選舉即將於25日投票，不過民進黨內部民調顯示，最近國民黨支持度與民眾黨相當，都是15%左右，民進黨支持度達29%，另時代力量與基進黨都是5%，自認中間選民則有21％。民進黨人士指出，國民黨主席選舉熱度並未反應在民調上，不過新北市長侯友宜個人民調仍居高不下，民進黨對2022及2024仍不能掉以輕心。

民進黨內部曾針對侯友宜進行多次民調，根據7月的「防疫滿意度」調查，新北市長侯友宜的滿意度達80%，其中非常滿意占28%，有點滿意占52%，不滿意占11.7％。據悉，最近雖然疫情趨緩，但侯仍是民進黨各陣營的假想敵，各派系甚至都對侯進行民調，近日滿意度仍沒有下降趨勢。

民進黨人士也指出，侯是否代表國民黨出戰2024仍是未知數，不過以國民黨檯面上人物來看，侯的確是唯一有戰力的人選；國民黨新主席出爐後，是否會與侯形成「兩個太陽」，也相當值得關注。