張亞中不滿被扣「紅統」 朱立倫：他一直都很自豪

國民黨主席候選人張亞中指朱立倫扣他「紅統」帽子，卻拿不出證據，朱立倫上午參加台中市政見會前受訪時指出，張亞中這幾十年來是著名的統派學者，也被尊稱為統派的理論大師，也一直都很自豪，所提出的理論也都被認為是紅統的主張；他會在政見會中就張亞中文章當中所主張的一國兩制加速到兩岸統一（進行說明），「這樣不是紅統嗎？」

記者問說，有人認為候選人的兩岸政策，張亞中是理論派、江啟臣是務實派，而他又是什麼路線？朱立倫則稱他自己「我是國民黨的主流派」，是國民黨最能獲得台灣主流民意跟國民黨主流民意認同的主流派。

朱立倫也感謝張麗善、林明溱等縣市長、立法委員林為洲等人支持他，他也會爭取更多人的支持。