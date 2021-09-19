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全美台灣同鄉會50周年 蔡英文：台美關係越來越好

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統今天上午以錄影方式為「全美台灣同鄉會成立50周年慶祝大會」致詞，強調這幾年台灣和美國關係越來越好；現在全世界有越來越多的國家，都願意站出來支持台灣，不管是世界衛生大會（WHA）還是其他的國際組織，現在支持台灣的聲音都比過去更多；也希望所有台美人，為台灣的前途，一起來打拚。

蔡總統表示，全美台灣同鄉會已經成立50年，這是台美人的大事，雖然無法到現場跟大家在一起，但也很高興透過網路跟大家一起慶祝。這幾年，台灣和美國關係越來越好，不只是交流的官員階層提高；大家期待經濟關係的提升，尤其是台美TIFA（貿易暨投資架構協定）也都在進行中。除了政府全力在打拚，也要感謝所有台美人抱著台灣心一起拚。

蔡總統說，也因為大家的打拚，現在全世界有越來越多的國家，因為民主自由的價值，都願意站出來支持台灣，不管是WHA還是其他的國際組織，現在支持台灣的聲音都比過去更多。

蔡總統表示，今年因為疫情的關係，台灣和其他國家，也互相援助口罩和疫苗，互相給對方支持，這款民主國家，互相幫助的精神，就是「善的循環」。這兩年因為疫情，她無法親自到美國和大家見面，但是心裡一直掛念大家，希望疫情趕快結束，無論是她出訪過境美國或是各位回來台灣，可以盡快一起見面，為台灣的前途，一起來打拚。再過幾天就是中秋節，祝大家中秋快樂，也祝福大會圓滿成功。

疫情 中秋節 WHA

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