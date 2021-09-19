【專家之眼】國民黨不做小紅 也不做小綠

國民黨參加主席競選的四位候選人，十八日「超級星期六」下午在高雄市黨部展開大辯論。雖然國民黨人才濟濟，群雄並起，各顯神通，但卻難為了基層國民黨員，不知究竟應如何投下攸關中華民國前途的神聖一票。

在美國對來自台灣的僑胞演講時，筆者常提出一個觀點供他們參考，那就是「不可因台獨囂張，而擁抱中共，也不可因中共打壓台灣，而追隨民進黨」。

無疑，這個觀點也適用於國民黨主席的選舉。中國國民黨不能自外於中國大陸的血源、歷史、文化，不能只以做一個「台灣國民黨」為滿足，但卻也絕不能屈從於中國共產黨的意志。一旦國民黨員投票選出一位大家公認是統派的黨主席，國民黨未來的命運將可以不待龜筮了！

首先，由統派人士擔任主席的國民黨提出的主張，將會愈來愈像是中共在台灣的代言人，終有一天會支持「一國兩制的台灣方案」。

其次，由統派人士擔任黨主席的國民黨，未來無論在競選總統、立委、縣市長與議員，由於一方面會被民進黨貼上統派標籤，一方面也會受到廣大選民唾棄，政治版圖必然將日益萎縮。

第三、總統沒希望，縣市長人數逐漸凋零、立委人數又日益萎縮，類似政黨在台灣政壇由盛而衰，可謂殷鑑不遠。如果國民黨選出一位統派黨主席，將來不是變成「雲端政黨」，就是逐漸步入泡沫化政黨的行列。國民黨員絕不能選出一位統派出任黨主席，以免成為「小紅」，最終淪為無足輕重的「無關政黨」（irrelevant party）。

第四，中國共產黨是全世界最重視政治實力的政黨。如果國民黨淪為泡沫化小黨，中共恐怕連正眼都不會瞧一下國民黨。

同樣地，國民黨員也不能做一個，被兩岸學界與人民視為「小綠」的政黨。

第一，國民黨2020年大選失敗之後，為了急於擺脫敗選的陰影，不僅將「九二共識」放進冷凍櫃，而且還自我放棄兩岸之間扮演橋樑的角色。

第二，在新冠疫情最嚴重之際，國民黨內居然冒出「共赴國難」的聲音，甚至還成為主流共識，以致於一時之間，民眾黨的媒體與民意聲量差點超過國民黨。

第三，由於國民黨這一年多來凍結「九二共識」、自我閹割兩岸溝通功能，已被許多兩岸學者與人民視為「小綠」。蔡英文總統在2020年國慶演說，甚至用「朝野形成共識」來消遣國民黨。國民黨若不想從「小綠」變成民進黨的「附隨組織」，勢必要改弦更張不可。

只有國民黨員以選票選出，一位不偏不倚走中道的黨主席，國民黨才有繼續壯大的機會。「不偏」是指不支持並反對台獨，絕不隨民進黨的音樂起舞。「不倚」則是指促進兩岸交流、求同存異，但絕不屈從於中國共產黨的意志，更拒絕成為中國共產黨的應聲蟲。

至於走中道應是既不「倚紅」，也不「偎翠」，堅持走自己的路線，開大門走大路，廣開言路，廣納人才，不搞小圈圈，揚棄官僚主義，傾聽廣大人民特別是年輕人的聲音，國民黨自然中興有望，重返執政可期。