蔡英文強調天天催疫苗 孫大千諷：催貨還是吹牛？

台灣自購的莫德納疫苗108萬劑抵台，蔡英文總統在臉書表示，行政團隊卯足全力，天天寫信、周周視訊催貨。前立委孫大千在臉書諷刺，現在是在催貨？還是在吹牛？

孫大千問蔡英文總統，什麼叫做「天天寫信」？照這種邏輯，至少也寫了100封以上的信了吧，蔡英文總統要不要公布一下這些信件給大家見識一下。

對於「周周視訊」，孫大千說，視訊如果真的有用，南韓就不用派特使團去催貨了。與其花時間視訊，為什麼不乾脆派一個特使團去催貨。孫大千說，國安會秘書長顧立雄和外交部長吳釗燮不是正在美國嗎？駐美代表蕭美琴和駐德代表謝志偉又是在做什麼的。

孫大千表示，台灣現在取得的1730萬劑疫苗，大多數都是國外友邦和民間團體捐贈的，蔡英文總統就算吹牛也要打一下草稿吧！連這樣的功勞也要搶嗎？