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柯文哲、林右昌基捷互槓 國黨前主委：基捷如國王新衣

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
柯文哲、林右昌基捷互槓，國黨前主委：在地就業才重要。記者游明煌／攝影
柯文哲、林右昌基捷互槓，國黨前主委：在地就業才重要。記者游明煌／攝影

台北市長柯文哲近日因基隆捷運的問題，與基隆市長林右昌互槓引發爭議。國民黨前基隆市黨部主委黃希賢，現任為進步基隆連線主席，將角逐下屆基隆市長，他今晚也質疑基隆捷運是「國王的新衣」，產業升級與重新進行都市產業土地規劃，鼓勵大企業投資基隆，讓基隆人在地就業，才是解決問題的方法及重點。

台北市長柯文哲在網路節目「茜問」，接受主持人陳文茜訪問時，提及和民進黨分手的原因是前瞻計畫，導火線是基隆輕軌。他認為「蓋不下去，從頭到尾都是騙局」。基隆市長林右昌回應，現在已提升為基隆捷運，和初期的構想已經大幅升級，不可同日而語，目前正由交通部鐵道局綜合規畫當中。柯還指目前說是580億，但林表示沒聽說過，兩市長為經費到底多少，也吵不停。

黃希賢說，回想2016年的基隆市長選舉，林右昌就以興建捷運作為競選主軸，打敗了國民黨的謝立功；2020年的選舉，政府就用「前瞻計畫」把基隆捷運作為競選支票。事實上，基隆捷運是實體存在？還是「國王的新衣」呢？

黃希賢表示，基隆的沉痾在於在地產業空洞化，人口也因此到大量外移，甚至成為雙北的附屬地區，每天高達10萬人次的通勤族來往雙北間，造成鐵路與公路運輸極大的負擔，要不是近年港口貿易業務萎縮，不然基北堵車將更為嚴重。要解決此一問題，就是要產業升級與重新進行都市產業土地規劃，以此鼓勵大企業投資基隆，而基隆人在地就業，才是解決問題的方法。

他說，基隆不要寄生雙北，不搭基基北合併升格的便車，錯誤的問題界定，導致基隆長期發展停滯。試問，6年前，林右昌市長若以「在地升級」做為政策主軸，甚至在基隆曾同時擁有3位立委的風光時代時、就提出大基隆在地升級、今日基隆人還需要穿著國王的新衣，去外地討生活嗎？「基隆捷運」不就驗證了，錯誤的政策，比貪汙更可怕的基隆人夢魘嗎。

基隆輕軌 捷運 林右昌

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