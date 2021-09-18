推大新竹牽涉派系樁腳 林智堅坦言：遊說過程遇阻力

新竹市長林智堅連日來受邀多場廣播、電視專訪暢談大新竹合併升格動機與願景，今天在專訪中提到，溝通遊說過程確實面臨不同聲音與阻力，因牽涉到地方派系、樁腳文化，但他認為無妨，「新竹合併升格是大家期待的」，他相信民之所欲，合併升格關鍵仍在民意支持度。

林智堅日前接受民視新聞台主持人胡婉玲「新聞觀測站」節目專訪，專訪今天傍晚5點播出，節目中也播放街訪多名新竹地區民眾對合併升格的意見，不少民眾表態支持，認為資源能變多有助地方建設，也有利新竹全盤規畫，但也有民眾不埋單，認為竹市比較先進不需要跟人合併，或認為沒有必要，畢竟閩客之間有文化差異。

林智堅說，多數市民與縣民是支持新竹合併升格的，自己也希望成為台灣第七都，好處在於財源增加推動建設、公務人員倍增，更能留下好人才，且竹科產值不斷增加，透過縣市合併整合，有利提升國家競爭力。

胡婉玲在節目中也問林智堅是否有參選大新竹市長規畫？林說，這是兩階段問題，第一要先合併升格，第二自己也多次表示「既然我倡議，就要留下來推動這件事」，並話鋒一轉說國民黨頻攻擊他，但他要反問「若大家同意升格合併，應該不分藍綠推動」，才是為國家與城市發展好，且台灣是民主國家，人民決定誰來服務才是關鍵。

一旦新竹合併升格，議會席次將銳減，可能會是推動阻力？林智堅說，這一定會有阻力，但代議士支持來自人民，目前看來反對民眾不多，大家多有期待，相信大家還是會理解，並強調現階段新竹縣市若有共識應該「新竹先行」，之後是否納入苗栗，還是要以民意為依歸。

林智堅也坦言，合併升格牽涉到地方派系、綁樁文化，如此由下而上的壓力會回到上面的民代，自己在溝通、遊說過程中，也感受不同的聲音與阻力，但他認為無妨，當初提倡議就是希望激起討論，尤其竹科座落新竹，站在國家戰略位置來看，確實有需要推動，但也回想當初提倡議不過10天前，沒料想那麼快引起如此大的波瀾與討論。

林智堅在專訪中也提到，過去新竹縣市因為分家，在城市治理上遇到困難不少，包括大新竹輕軌建設推動步調不一，還有一次竹科企業發生火災，救災調度也因此慢一拍，他認為竹科合併統一事權，才能讓科技巨人大展身手，自己會持續溝通說明，希望市民、縣民的聲音夠大，大家都有共識之後，大新竹合併升格就能夠水到渠成。