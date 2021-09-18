東廠！民眾黨：監院不顧違法 也要配合媒體打擊在野黨

民眾黨今天表示，昨天「3+11」的真相在國民黨的鬧場下被掩蓋，民眾黨也再度深刻體認到，什麼叫做綠營政媒網軍三合一的「認知作戰」，其中監察院不顧監察法第26條規定，配合媒體抹黑打擊在野黨，根本是「卒仔」政府製造綠色恐怖。

民眾黨表示，在3+11專案報告前夕，親綠媒體披露從未正式公開過的監察院調查報告，指控民眾黨立委邱臣遠 「也曾發函衛福部轉達機師工會陳情」，企圖影射邱臣遠委員也是「3+11」的推手。

民眾黨指出，邱臣遠與民進黨立委范雲當然不同，不像范雲召開多次協調會議、更不像范雲在協調會中對行政官員施壓「強烈建議回到3+11」，兩者落差這麼大，卻被相提並論，報導一出更在短時間之內成為側翼粉專素材，完全演繹何謂「中央廚房」出菜。

民眾黨表示，還記得今年六月，媒體傳出監察院要約詢陳時中時，監委搬出「監察法」第26條，強調「調查案件須遵守一定的保密義務，#於調查報告尚未審議通過前，#調查內容、#過程不得對外宣洩」。所以想請問監察院，「3+11調查報告」正式審議通過、對外公開了嗎？如果還沒，憑什麼監察院可以違法提供給特定媒體部分調查內容，用來做為綠營打擊政敵的素材？又是哪位監委違法亂紀，違法洩露調查內容給媒體？

民眾黨批評，民進黨前秘書長羅文嘉指控邱臣遠是「卒仔」，但這種動用政媒網軍三合一力量修理政敵、不敢面對人民質疑、不敢負政治責任的政府，才是貨真價實的「卒仔政府」。